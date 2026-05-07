19:52, 7 мая 2026

Названы необходимые Европе объемы газа для подготовки к зиме

Cheniere Energy: Европе понадобятся еще 10-15 млн тонн СПГ для подготовки к зиме
Вячеслав Агапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Чтобы заполнить свои хранилища газом и подготовиться к зиме, Европе понадобятся дополнительные 10-15 миллионов тонн американского сжиженного природного газа (СПГ). Необходимые объемы назвал исполнительный вице-президент Cheniere Energy Анатоль Фейгин, его слова приводит ТАСС.

Как заявил представитель крупнейшего производителя и экспортера, в 2026 году региону потребуется еще больше этого топлива.

«В Европе ситуация становится все более напряженной, поскольку уровень запасов после зимнего периода близок к пятилетним минимумам, дефицит составляет 13,2 миллиарда кубометров, что составляет около 10 миллионов тонн или примерно 150 партий СПГ по сравнению со средним показателем за пять лет», — пояснил Фейгин

Несмотря на то, что Европа в отличие от Азии менее подвержена перебоям в поставках с Ближнего Востока, без поставок российского газа по трубопроводам и накануне полного запрета импорта российского газа и СПГ, давление на рынок усиливается. Чтобы заполнить хранилища до 80 процентов, нужны дополнительные 10 миллионов тонн, а до 90 процентов — уже 15 миллионов тонн. Это подчеркивает зависимость Европы от СПГ и усиливает конкуренцию за поставки сжиженного природного газа с другими регионами, особенно в преддверии зимы, пояснил эксперт.

Тем временем в Австралии задумали обязать экспортеров сжиженного природного газа продавать часть топлива на местном рынке. В случае принятия таких требований австралийские газодобывающие компании будут должны поставлять 20 процентов топлива местным потребителям. Такие меры призваны изолировать австралийский газ от мировых скачков цен, снизить его стоимость в стране и справиться с сезонным дефицитом и нехваткой топлива в некоторых районах.

