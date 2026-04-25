Леруа назвал запрет Европы на краткосрочные контакты по СПГ с РФ саморазрушением

Французский политолог Эммануэль Леруа назвал запрет Европы на краткосрочные контакты по сжиженному природному газу (СПГ) с Россией саморазрушением. Об этом сообщают «Известия».

«С этой точки зрения Европа действительно действует в саморазрушительной логике, подчиняясь императивам и повестке, которые от нее ускользают и определяются узкими кругами и лобби, находящимися в логике тотальной войны против России и ее народа», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что ЕС запретил российский СПГ в самый разгар кризиса в Персидском заливе. Он назвал это «самоубийственным шагом». По его словам, для многих европейских лидеров Россия остается главным врагом.

25 апреля ЕС ввел новый запрет против российского СПГ — ограничение затронуло импорт ресурса по краткосрочным контрактам. С 17 июня запрет распространится на трубопроводный газ, а к осени 2027 года планируется полное прекращение импорта.