40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

23:18, 25 апреля 2026

Во Франции заявили о «самоубийственном шаге» Европы

Леруа назвал запрет Европы на краткосрочные контакты по СПГ с РФ саморазрушением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Французский политолог Эммануэль Леруа назвал запрет Европы на краткосрочные контакты по сжиженному природному газу (СПГ) с Россией саморазрушением. Об этом сообщают «Известия».

«С этой точки зрения Европа действительно действует в саморазрушительной логике, подчиняясь императивам и повестке, которые от нее ускользают и определяются узкими кругами и лобби, находящимися в логике тотальной войны против России и ее народа», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что ЕС запретил российский СПГ в самый разгар кризиса в Персидском заливе. Он назвал это «самоубийственным шагом». По его словам, для многих европейских лидеров Россия остается главным врагом.

25 апреля ЕС ввел новый запрет против российского СПГ — ограничение затронуло импорт ресурса по краткосрочным контрактам. С 17 июня запрет распространится на трубопроводный газ, а к осени 2027 года планируется полное прекращение импорта.

    Последние новости

    Трамп заявил о новом предложении от Ирана

    Момент удара дрона-камикадзе «Герань-2» по бензовозам на АЗС попал на видео

    Медведь напал на человека в российской республике

    В Израиле прошли акции протеста против Нетаньяху

    Иран выбрал цели для своих атак в случае возобновления войны

    На Солнце произошли две мощные вспышки

    Махачеву предсказали легкую победу в следующем поединке

    Власти Ирана выразили сомнения относительно переговоров с США

    ВСУ атаковали Севастополь

    Во Франции заявили о «самоубийственном шаге» Европы

    Все новости
