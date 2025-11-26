Замужняя женщина погладила пенис юноши в турецкой бане и поплатилась за это

В Испании замужняя женщина домогалась 20-летнего юноши в хаммаме

На острове Майорка, Испания, 38-летняя женщина поплатилась за сексуальные домогательства. Об этом пишет Daily Mail.

В июне женщина из Ирландии, чье имя не раскрывается, отдыхала с мужем в отеле в Магалуфе. Там она встретила 20-летнего шведа. Между ними произошел короткий разговор о курорте, после которого юноша пошел к бассейну, а затем отправился в турецкую баню (хаммам). Замужняя женщина пошла за ним.

В бане она приблизилась к юноше и неожиданно погладила его пенис через полотенце. Швед потребовал, чтобы женщина не домогалась его, а позже рассказал об инциденте сотрудникам отеля. Те вызвали Гражданскую гвардию.

Сначала женщина отрицала, что вела себя с юным шведом неподобающим образом, однако затем признала вину. Она объяснила свой поступок недоразумением. По словам женщины, ей казалось, что юноша заинтересован в сексе с ней, поэтому и позволила себе подобное поведение.

Женщине пришлось провести ночь в полицейской камере, после чего ее отпустили под залог. В ноябре прокуроры потребовали приговорить ее к полутора годам тюрьмы. Кроме того, они настаивают на том, чтобы женщина заплатила жертве 440 фунтов стерлингов (45,5 тысячи рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что курьер сервиса доставки еды в США попала под суд после публикации видео, на котором ее клиент был снят без нижнего белья. Она незаконно проникла в дом мужчины, когда он находился в уязвимом положении.

