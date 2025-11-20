Из жизни
07:02, 20 ноября 2025Из жизни

Женщина-курьер опубликовала видео с клиентом без штанов и попала под суд

В США женщина-курьер обвинила клиента в домогательствах и сама попала под суд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Курьер сервиса доставки еды в США попала под суд после публикации видео, на котором ее клиент был снят без нижнего белья. Об этом сообщает Complex.

23-летняя Ливи Роуз Хендерсон, блогер и курьер сервиса доставки DoorDash, выполняла заказ в октябре. Девушка прибыла по заданному адресу, вошла в дом и сняла на камеру мобильного телефона спящего на диване мужчину без штанов. 12 октября она опубликовала отредактированный ролик на платформе TikTok. В сопроводительном тексте она утверждала, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны клиента, а также жаловалась на блокировку ее аккаунта работодателем. По ее словам, DoorDash лишил ее работы за жалобу на мужчину. Она сообщила о произошедшем в полицию.

Расследование показало, что представленная женщиной версия событий не соответствует действительности. Запись с видеодомофона доказала, что клиент не приглашал курьера в дом и не намеревался обнажаться перед ней. Эксперты установили, что Хендерсон сама незаконно проникла в помещение и произвела съемку человека, который в этот момент находился в уязвимом положении.

10 ноября Хендерсон арестовали, она предстала перед судом по двум обвинениям: незаконное наблюдение и распространение материалов незаконного наблюдения. За каждое из этих преступлений ей грозит до четырех лет тюремного заключения. Представители DoorDash подтвердили блокировку аккаунта Хендерсон за нарушение правил безопасности, одновременно сообщив о запрете на использование сервиса для клиента, ставшего жертвой незаконной съемки.

Ранее в Великобритании мужчину уволили за случайное обнажение во время рабочего созвона. Он встал, чтобы поправить кабель компьютера, и случайно показал коллегам гениталии. Оказалось, что все это время он был без штанов.

