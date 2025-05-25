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18:37, 25 мая 2025Из жизни

Менеджер случайно показал коллегам гениталии и потерял работу

В Великобритании менеджер подключился к созвону без штанов и потерял работу
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчину уволили за случайное обнажение во время рабочего созвона. Об этом пишет Manchester Evening News.

Менеджер финансовой компании, чье имя не раскрывается, подключился к видеовстрече в Teams 8 мая 2023 года. Этот день был выходным в Великобритании из-за коронации короля Карла III, однако мужчина все равно работал.

Среди рабочего дня менеджер встал, чтобы поправить кабель компьютера, и случайно показал коллегам гениталии. Оказалось, что все это время он присутствовал на созвоне без штанов. Позже мужчина уверял, что забыл выключить камеру по ошибке, и извинился. Однако это не смягчило решение его начальника, и он потерял работу.

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Мужчина подал на бывших работодателей в суд. В заявлении он подчеркнул, что созвон в выходной день и увольнение — расовая дискриминация. По словам мужчины, хоть он и является гражданином Австралии и Великобритании, этнически он индиец. Его показания не убедили судебную коллегию.

Члены комиссии заметили, что, несмотря на первоначальные извинения, затем мужчина стал менять свои показания. Например, он утверждал, что появился перед камерой не голым, а в нижнем белье телесного цвета. Эти оправдания суд к сведению не принял.

Ранее сообщалось, что полицейский из США лишился работы после домогательств к коллеге. Мужчина прикасался к ее груди, пытался поднять рубашку и заставлял читать его сексуальные фантазии о ней.

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