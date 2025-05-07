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03:30, 7 мая 2025Из жизни

Полицейского уволили за отправку фото пениса коллеге

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Fernando Cortes / Shutterstock / Fotodom

Полицейский из США лишился работы после домогательств к коллеге. Об этом пишет WDRB.

Инцидент произошел в Луисвилле, штат Кентукки. Сотрудника полиции Джастина Лемона уволили с формулировкой «за превышение должностных обязанностей». При этом проблемы на работе у полицейского начались после обвинений в домогательствах и сексуальном насилии со стороны Кристин Силк, которая у него стажировалась.

Силк утверждает, что Лемон отпускал в ее адрес неприемлемые комментарии и проявлял к ней сексуальный интерес. По ее словам, он прикасался к ее груди, пытался поднять рубашку и заставлял читать его сексуальные фантазии о ней, когда она была за рулем. Кроме того, Лемон пытался обнять Силк, заявляя, что у него эрекция, и просил ее посмотреть на это.

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Силк подала в суд на Лемона и на департамент полиции, где работала. В качестве доказательств она приложила записи с нательной камеры и скриншоты переписки, где Лемон требует от нее фотографии в обнаженном виде и спрашивает у Силк мнения о снимке своего пениса. «Я не получил никакого ответа прошлой ночью и потел от нетерпения (смеющийся смайлик)», — писал Лемон Силк.

При этом Лемона не признали виновным в домогательствах. Силк и ее адвокат Сара Коллинз считают увольнение полицейского по итогам суда недостаточным наказанием.

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