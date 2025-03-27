Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 27 марта 2025Из жизни

Воспитательница детского сада с религиозным уклоном решила подработать в порно и попалась

Никита Савин
Никита Савин
Elena Maraga

Elena Maraga. Фото: @ele.emmee

В Великобритании воспитательницу католического детского сада отстранили от работы за съемки в порно. Об этом пишет Need To Know (NTK).

29-летняя Елена Магара завела аккаунт на платформе OnlyFans в феврале «ради эксперимента и подработки» и начала выкладывать там свои откровенные фото и видео. Вскоре у нее появилось много поклонников. Так продолжалось, пока страницу не обнаружили родители ее воспитанников. Они обратились в дирекцию детского сада.

Началось расследование по результатам которого Магару отстранили от работы. Женщина занимается бодибилдингом и заявила, что «не видит ничего плохого в том, чтобы прославлять женскую чувственность». Она даже заявила, что некоторые родители были на ее стороне. Это не повлияло на решение дирекции.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Теперь Магара решила стать персональным тренером. Она сказала, что очень любит работать с детьми, но, видимо, больше не вернется к этому занятию. Британка также заявила, что огласка ее пикантной подрабоки принесла ей еще большую популярность в сети.

Ранее британская модель рассказала, что ушла из порно ради дочери. 36-летняя женщина обвинила бывших коллег в разрушении общества.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли «самого честного» гаишника России. Он отказался от взятки на сотни тысяч рублей

    В Еврокомиссии назвали условие для снятия санкций с России

    ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

    Аналитик рассказал об опасностях укрепления рубля

    Путин встретился с главой Чувашии

    Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов

    Новый iPhone получит долгожданную функцию

    Воспитательница детского сада с религиозным уклоном решила подработать в порно и попалась

    Зеленский дал Трампу совет по завершению конфликта на Украине за 24 часа

    В НАТО заявили о гибели четырех солдат США в Литве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше