Модель ушла из порно ради дочери и обвинила бывших коллег в разрушении общества

Известная в прошлом участница реалити-шоу и порнозвезда Джемма Люси рассказала о влиянии съемок в откровенных роликах на ее жизнь. Об этом пишет издание The Sun.

36-летняя Люси прославилась съемками в популярных британских шоу «Экс на пляже» и «Большой брат: Знаменитости». Когда скандальные проекты закрылись, модель завела аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы заработать после окончания телекарьеры.

Британка призналась, что откровенный контент принес ей шестизначную сумму, однако она быстро почувствовала его разлагающее влияние. Сначала Люси снимала только эротические ролики. «Но когда зависишь от денег, постепенно расширяешь свои границы. В итоге ты делаешь то, чему твой разум и тело говорят "нет"», — призналась она.

В 2023 году Люси решила отказаться от съемок в порно, поскольку опасалась, что однажды ее дочь увидит эти ролики. «Я не смогу стереть прошлое, но по крайней мере смогу доказать дочери, что я больше не та, кем была», — сказала модель.

Модель выступила с критикой порнозвезд Бонни Блю и Лили Филлипс, которые прославились скандальными секс-марафонами. «Эти девушки разрушили общество, ходят по университетам и занимаются сексом с едва достигшими совершеннолетия парнями. Если бы так поступили мужчины, то их бы отправили в тюрьму», — заявила Люси.

Она также отметила, что Блю и Филлипс фактически занимаются проституцией, а социальные сети продвигают их ролики, хотя проституция незаконна. По словам Люси, подобные ролики могут увидеть дети и решить, что такое поведение совершенно нормально.

Многие обвиняют британку в лицемерии, так как сама Люси руководит вебкам-агентством. На это она отвечает, что ее опыт помогает девушкам, которые получают удовольствие от работы в порно, «не уходить в крайности».

В сентябре 2024 года сообщалось, что жительница Австралии год занималась подбором моделей для платформы OnlyFans и уверовала в бога. Женщина рассказала, что задуматься о душе ее вынудили извращенные запросы клиентов.