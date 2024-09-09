Маркетолог поработала с извращенцами в порноагентстве и уверовала в бога

Жительница Австралии год занималась подбором моделей для платформы OnlyFans, и извращенные запросы от мужчин привели ее к вере в бога. Об этом пишет Daily Mail.

Виктория Синис работала маркетологом, а в 2022 году подруга предложила ей продолжить карьеру в одном из порноагентств, создающих контент для Onlyfans. Тогда австралийка знала о платформе немного. Она считала, что все модели там из бедных семей и должны быть рады крупным заработкам.

Однако по мере погружения в работу, Синис все чаще стала замечать «отвратительную реальность» порнобизнеса. Она рассказала, что рекламируемая платформой свобода моделей в выборе контента работает только до определенного момента. Когда девушка набирает популярность, она теряет возможность общаться с подписчиками, и за дело берется одно из агентств.

С подписчиками от имени девушки начинают общаться сотрудники агентства. По словам Синис, так как на OnlyFans большая конкуренция, модели вынуждены снимать видео, которые им неприятны, для поддержания популярности.

В частности, австралийка рассказала о запросах мужчин, которые побудили ее уйти с платформы. Некоторые клиенты требовали, чтобы девушки написали на своем теле слово «шлюха» или их имена. Другой мужчина заставлял модель лопать воздушные шары определенного размера в сандалиях, а третий потребовал, чтобы одна девушка наступала другой на пальцы ног.

Синис также подумала, что, хотя подобные запросы и достаточно безобидны, одни «подпитывают больные фантазии мужчин». Австралийка чувствовала очень некомфортно, работая на платформе и в какой-то момент вспомнила, что детстве получала удовольствие от походов в церковь с семьей.

Хотя ее родители были не очень верующими, Синис поняла, что сама в душе никогда не отрекалась от Бога. Она сходила на несколько служб в церковь, а потом решила уйти с OnlyFans. Синис познакомилась с руководительницей группы по борьбе с сексуальной эксплуатацией и стала помогать ей.

Австралийка начала выпускать просветительские ролики в TikTok, а также выступает в школах. В итоге она создала собственную организацию, которая девушкам стремиться к большему, чем «привлекать мужские взгляды на OnlyFans.

Ранее сообщалось, что занявшаяся сексом с 400 мужчинами модель решила бросить порно. 34-летняя Паола Саулино получила скандальную славу в 2018 году, когда объявила, что займется оральным сексом с каждым, кто проголосует против закона об ограничении полномочий итальянского парламента.

