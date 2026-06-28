Путин рассказал об отношении Киева и Запада к Минским соглашениям

Путин: Россия точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения

Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Россия точно знает об отношении Украины и ее партнеров к Минским соглашениям.

«Мы знаем об этом теперь точно: ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашения. Но это другой вопрос», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин рассказал, что бывшие лидеры западных государств обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы вооружить Киев.