Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:06, 28 июня 2026Россия

Путин рассказал об отношении Киева и Запада к Минским соглашениям

Путин: Россия точно знает, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Россия точно знает об отношении Украины и ее партнеров к Минским соглашениям.

«Мы знаем об этом теперь точно: ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашения. Но это другой вопрос», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин рассказал, что бывшие лидеры западных государств обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы вооружить Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу России на СВО

    Путин заявил о стремлении Запада к поражению России

    Путин отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    В Анкаре прошел марш против предстоящего саммита НАТО

    Путин рассказал об отношении Киева и Запада к Минским соглашениям

    Путин оценил панику Лукашенко из-за окриков Зеленского

    Путин допустил проведение переговоров по Украине на площадке Белоруссии

    Вероятность победы российской теннисистки на Уимблдоне оценили

    Стала известна статистика перемещений президента ФИФА на ЧМ-2026

    Путин рассказал о предложении Украины о прекращении ударов вглубь территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok