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01:31, 28 марта 2025Россия

Путин рассказал об обмане России Западом

Путин заявил, что западные страны обманули Россию в контексте Минских соглашений
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Бывшие лидеры западных государств обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы вооружить Киев. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам президента, власти Украины и западные кураторы водили Россию за нос.

«А бывшие руководители, которые тогда руководили некоторыми ведущими странами Запада, в частности, бывший президент Франции, господин Олланд, и госпожа Меркель, бывший канцлер ФРГ, прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим и подготовить к боевым действиям с нами», — высказался российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине. Как утверждает российский президент, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны.

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