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00:44, 28 марта 2025Россия

Путин высказался о причинах начала боевых действий на Украине

Путин: Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны. «После этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что есть основания полагать, что Вооруженные силы (ВС) РФ добьют украинские войска. Он отметил, что сейчас у России сложилась стратегическая инициатива по всей линии фронта

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