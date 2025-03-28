Путин высказался о причинах начала боевых действий на Украине

Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
По его словам, они начались вследствие госпереворота в республике в 2014 году, который поддержали западные страны. «После этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», — сказал глава государства.
Ранее Путин сообщил, что есть основания полагать, что Вооруженные силы (ВС) РФ добьют украинские войска. Он отметил, что сейчас у России сложилась стратегическая инициатива по всей линии фронта