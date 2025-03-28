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00:21, 28 марта 2025Бывший СССР

Путин оценил шансы завершения конфликта на Украине военным путем

Путин: Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Минобороны РФ / Reuters

Есть основания полагать, что Вооруженные силы (ВС) РФ добьют украинские войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал он.

Глава государства пояснил, что сейчас у России сложилась стратегическая инициатива по всей линии фронта. По словам российского лидера, ВС РФ освободили уже 99 процентов территории Луганской народной республики (ЛНР) и более 70 процентов — Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин ежедневно общается с бойцами специальной военной операции (СВО), находящимися на передовой.

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