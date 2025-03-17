Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 17 марта 2025Россия

В Кремле сообщили об общении Путина с бойцами СВО с передовой

Пресс-секретарь Песков: Путин ежедневно общается с бойцами СВО на передовой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин ежедневно общается с бойцами специальной военной операции (СВО) на передовой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля, президент пока не принимал решения о личной встрече с участниками операции по освобождению Суджи, но регулярно поддерживает контакт с бойцами. Также Песков добавил, что вопрос о награждении участников переброски десанта по газопроводу будет решен.

«Президент очень оперативно на такие представления реагирует», — объявил пресс-секретарь Путина.

    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Макрон обсудит ситуацию на Украине с будущим канцлером Германии

    На Украине подтвердили повреждение ряда энергетических объектов

    Дерипаска предрек конец Британской империи

    Россиянин получил отказ от матери дать ему телефон и поджег ее вместе с домом

    Снимавшийся в порно боец СВО рассказал о поднятии боевого духа сослуживцам

    В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

    Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

    Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше