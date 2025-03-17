В Кремле сообщили об общении Путина с бойцами СВО с передовой

Пресс-секретарь Песков: Путин ежедневно общается с бойцами СВО на передовой

Президент России Владимир Путин ежедневно общается с бойцами специальной военной операции (СВО) на передовой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля, президент пока не принимал решения о личной встрече с участниками операции по освобождению Суджи, но регулярно поддерживает контакт с бойцами. Также Песков добавил, что вопрос о награждении участников переброски десанта по газопроводу будет решен.

«Президент очень оперативно на такие представления реагирует», — объявил пресс-секретарь Путина.