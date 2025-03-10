Песков назвал один из приоритетных вопросов в теме СВО для Путина

Песков: решение проблем участников СВО — один из приоритетов для Путина

Решение проблем участников специальной военной операции (СВО) является одним из приоритетов для президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что утром 10 марта глава государства подписал перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь — замминистра обороны [Анна] Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей», — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент Путин поручил законодательно отнести к ветеранам боевых действий всех лиц, которые принимали участие в спецоперации. Срок исполнения поручения президента — 30 марта.