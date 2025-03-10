Президент Путин поручил признать всех участников СВО ветеранами боевых действий

Президент России Владимир Путин поручил признать всех участников специальной военной операции (СВО) ветеранами боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству страны глава государства поручил законодательно отнести к ветеранам боевых действий всех лиц, которые принимали участие в спецоперации.

Срок исполнения поручения президента — 30 марта. Ответственным за него Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что участник СВО из Свердловской области уже год пытается получить удостоверение ветерана. По его словам, мужчина участвовал в боях с июля 2023 года по январь 2024 года, однако получил серьезное ранение и был уволен по категории «Д».