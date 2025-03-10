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12:42, 10 марта 2025Россия

Путин поручил признать всех участников СВО ветеранами

Президент Путин поручил признать всех участников СВО ветеранами боевых действий
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил признать всех участников специальной военной операции (СВО) ветеранами боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству страны глава государства поручил законодательно отнести к ветеранам боевых действий всех лиц, которые принимали участие в спецоперации.

Срок исполнения поручения президента — 30 марта. Ответственным за него Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что участник СВО из Свердловской области уже год пытается получить удостоверение ветерана. По его словам, мужчина участвовал в боях с июля 2023 года по январь 2024 года, однако получил серьезное ранение и был уволен по категории «Д».

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