Путин рассказал об освобожденных территориях в ЛНР и ДНР

Путин: ВС России освободили 99 % территорий ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили 99 процентов территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он также отметил, что российские военные освободили выше 70 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства также утверждает, что «есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность, что Донбасс будет в 2025 году освобожден полностью. По его мнению, также необходимо создавать зоны безопасности на территории Сумской, Днепропетровской, Харьковской областей, а также Николаевской и Одесской.