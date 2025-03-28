Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:22, 28 марта 2025Россия

Путин рассказал об освобожденных территориях в ЛНР и ДНР

Путин: ВС России освободили 99 % территорий ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России освободили 99 процентов территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он также отметил, что российские военные освободили выше 70 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства также утверждает, что «есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность, что Донбасс будет в 2025 году освобожден полностью. По его мнению, также необходимо создавать зоны безопасности на территории Сумской, Днепропетровской, Харьковской областей, а также Николаевской и Одесской.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине

    У Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду с сокровищами и древними письменами

    Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность РФ на историческую перспективу

    Путин задался вопросом из-за «нациков» на Украине

    Путин рассказал об освобожденных территориях в ЛНР и ДНР

    Путин оценил шансы завершения конфликта на Украине военным путем

    Стало известно об угрозе извержения супервулкана в США

    Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине

    Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

    Путин обвинил Европу в попытках «водить Россию за нос»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше