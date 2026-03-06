Реклама

18:32, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу бывшая ведущая Первого канала раскритиковала русские колыбельные

Уехавшая в Европу Агалакова назвала пугающей колыбельную про серого волчка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая из России, сравнила русские и европейские колыбельные. В беседе с проектом «И грянул Грэм», запись которой доступна на YouTube, она раскритиковала колыбельную про волчка и назвала ее пугающей.

Ведущий канала, журналист Вадим Радионов заявил, что ему всегда казался страшным образ серенького волчка из народной колыбельной. Агалакова согласилась с ним.

«У меня есть опыт разных колыбельных. Итальянских, французских... Они все такие милые, такие успокаивающие... Они такие все умиротворенные. И я стала размышлять, а почему у русских такая страшная [колыбельная]?» — сказала ведущая. Она также выразила мнение, что в этой песне содержится посыл о том, что мир страшный и нельзя высовываться.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию и живущий в Израиле, пожаловался на особенности воспитания в СССР. Он заявил, что хотел бы перенять у израильтян любовь к себе.

