18:17, 26 января 2026Интернет и СМИ

Покинувший Россию телеведущий пожаловался на советское воспитание

Покинувший Россию ведущий Привольнов захотел перенять у израильтян любовь к себе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию и живущий в Израиле, пожаловался на особенности воспитания в СССР и захотел перенять у израильтян любовь к себе. Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале Sheinkin40.

«О чем я думаю очень часто... Я чувствую на себе наше советское воспитание, когда говорят: ты должен, ты будешь хорошим, если то-то и то-то», — заявил Привольнов.

Как отметил ведущий, при этом в общении с израильтянами ему бросается в глаза то, что они любят себя. Он назвал такую особенность характера отличным качеством и признался, что с удовольствием его бы перенял. «А вот эта наша рефлексия.... нет», — добавил Привольнов.

Ранее телеведущий также рассказал, что первое время после переезда в Израиль он испытывал шок и находился в депрессии. По словам Привольнова, справиться с этим состоянием ему помогла музыка.

