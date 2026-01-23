Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о депрессии

Ведущий Привольнов заявил, что при депрессии в эмиграции ему помогла музыка

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России и живущий в Израиле, рассказал, что музыка помогла ему справиться с депрессией после эмиграции. Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube.

«Я в Израиле живу три года. Я не чувствовал себя евреем, находясь, например, в России. Здесь... музыка мне очень помогла», — признался ведущий.

Говоря на эту тему, Привольнов добавил, что первое время после переезда в Израиль он испытывал шок и находился в депрессии, справиться с которыми ему помогли песни на идише и иврите. «Я не знаю, как это работает. Что там просыпается, на каком генетическом уровне это начинает работать?» — задался он вопросом.

Ранее Привольнов рассказал о воровстве в Тель-Авиве, где он живет. Ведущий заявил, что в этом городе часто крадут самокаты.