Покинувший Россию бывший ведущий Первого канала пожаловался на воровство в Израиле

Покинувший Россию ведущий Привольнов заявил, что в Израиле часто воруют самокаты

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию и живущий в Израиле, заявил, что в ближневосточном государстве часто воруют самокаты. На это он пожаловался в видео на YouTube.

Во время прогулки по одному из районов Тель-Авива Привольнов заметил у дома купленные кем-то бутылки с водой и обратил внимание на то, что, несмотря на отсутствие присмотра, их никто не крадет. Ведущий счел, что такая деталь многое говорит о жизни в израильском городе.

«Единственное, с чем проблема, это с самокатами. Самокаты в Тель-Авиве воруют жутко. Со всем остальным полная безопасность», — раскрыл он.

Ранее Привольнов назвал другую необычную черту Тель-Авива. По его словам, в этом городе люди из маргинальных слоев общества могут соседствовать с миллионерами.