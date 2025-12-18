Уехавший в Израиль российский ведущий рассказал о соседстве наркоманов с миллионерами

Телеведущий Привольнов заявил о соседстве в Тель-Авиве наркоманов с миллионерами

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что в Тель-Авиве люди из маргинальных слоев общества могут соседствовать с миллионерами. О необычной особенности этого города он рассказал в видео на YouTube-канале Sheinkin40.

По словам Привольнова, он живет в Тель-Авиве уже три года. Ведущий добавил, что «окончательно и бесповоротно» влюбился в этот город, поскольку он очень разный.

«Переходишь дорогу — тут наркоманы тусуются, тут уже миллионеры живут, тут арабская какая-то история и мечеть, тут хай-тек, и все это сосредоточено в очень маленьком пространстве. Классная история», — пояснил он.

Ранее Привольнов признался, что первое время в эмиграции испытывал сильный стресс из-за того, что потерял привычный комфорт. При этом ведущий заверил, что в итоге у него наладилась жизнь в Израиле.