Сотрудники зоопарка раскрасили собак и выдали их за тигров

NYPost: В Китае сотрудники зоопарка из Цзянсу перекрасили собак в тигров

Сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Видео с животными публикует New York Post (NYPost).

Скандал разразился вокруг зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom, расположенного в районе городского подчинения Цзянъянь. На кадрах, попавших в сеть, видно, как чау-чау, покрашенная в оранжевый цвет с черными полосами, бегает по небольшому пространству, огороженному деревянным забором.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей интернета в Китае. Одни обвинили сотрудников зоопарка в обмане, а другие — в издевательстве над животными. Сотрудники Qinhu Bay Forest Animal Kingdom заявили в интервью местным СМИ, что никого не обманывали, так как раскрасили чау-чау «в тигровую собаку, а не в тигра».

Ранее сообщалось, что в другом китайском зоопарке сотрудники тоже раскрасили собак чау-чау. Там их выдавали за панд.

