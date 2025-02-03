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19:21, 3 февраля 2025Из жизни

Сотрудники зоопарка раскрасили собак и выдали их за тигров

NYPost: В Китае сотрудники зоопарка из Цзянсу перекрасили собак в тигров
Никита Савин
Никита Савин

Сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Видео с животными публикует New York Post (NYPost).

Скандал разразился вокруг зоопарка Qinhu Bay Forest Animal Kingdom, расположенного в районе городского подчинения Цзянъянь. На кадрах, попавших в сеть, видно, как чау-чау, покрашенная в оранжевый цвет с черными полосами, бегает по небольшому пространству, огороженному деревянным забором.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей интернета в Китае. Одни обвинили сотрудников зоопарка в обмане, а другие — в издевательстве над животными. Сотрудники Qinhu Bay Forest Animal Kingdom заявили в интервью местным СМИ, что никого не обманывали, так как раскрасили чау-чау «в тигровую собаку, а не в тигра».

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Ранее сообщалось, что в другом китайском зоопарке сотрудники тоже раскрасили собак чау-чау. Там их выдавали за панд.

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