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21:31, 19 сентября 2024Из жизни

В китайском зоопарке перекрашенных собак выдавали за панд

Daily Mail: зоопарк в Китае перекрашивал собак и представлял их как панд

Фото: Elena Loshina / Unsplash

В китайском зоопарке сотрудники перекрашивали собак и выдавали их за панд, сообщает британская газета Daily Mail.

В публикации отмечается, что зоопарк «вызвал возмущение», перекрасив щенков в черный и белый цвета. Как утверждают посетители зоопарка, у них возникли подозрения в подлинности панд, когда щенки высунули языки и начали тяжело дышать.

Во время допроса работники зоопарка признались, что перекрасили двух чау-чау. Они заявили, что не вводили людей в заблуждение, поскольку никогда не утверждали, что собаки были пандами.

Ранее туристам в Сочи предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Сочинская природоохранная прокуратура пришла к таким выводам после проведенной проверки. Выяснилось, что собаку перекрасили под панду, чтобы ввести отдыхающих в заблуждение.

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      Маргарита Пименова
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