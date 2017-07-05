В Сочи туристам предлагали сфотографироваться с покрашенным под панду чау-чау

Туристам в Сочи предлагали сфотографироваться со щенком породы чау-чау, которого выдавали за детеныша панды. Об этом в среду, 5 июля, сообщает ТАСС.

Сочинская природоохранная прокуратура пришла к таким выводам после проведенной проверки. Выяснилось, что собаку перекрасили под панду, чтобы ввести отдыхающих в заблуждение.

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Сотрудники надзорного ведомства также обнаружили у сочинских фотографов обезьяну и осла. Прокуратура намерена узнать, есть ли у владельцев документы на животных, а также выяснить, не подвергали ли они своих питомцев жестокому обращению.

Информация о людях, которые делали совместные снимки всех желающих с пандой, а также еще с несколькими зверями, была опубликована ранее в июле в сообществе «ВКонтакте» «Типичный Сочи».

Туристам предлагали такую услугу на смотровой площадке у села Монастырь, расположенном в Адлерском районе краснодарского курорта. В сообщении отмечалось, что животные страдают от жары.