Кит позволил туристам погладить китенка

Видео: Aurora Adventures / Facebook

Американские туристки погладили кита и китенка у берегов мексиканского штата Нижняя Калифорния. Об это сообщает UPI.

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Кит с детенышем поднялся на поверхность океана возле судна, на котором находились женщины. Дон Феурберг (Dawn Feurberg) из организации Aurora Adventures, устраивающей ежегодные поездки для наблюдения за китами, опубликовала видео редкого события в Facebook. По ее словам, животное само подтолкнуло китенка к кораблю.

В марте сообщалось, что человек, занимавшийся на Гавайях сапсерфингом (серфинг с веслом), встретил сразу четырех горбатых китов. Один из них едва не столкнулся с мужчиной.