В Хабаровском крае возбудили дело после наезда катера на кита

В Хабаровском крае возбуждено дело об административном правонарушении после появления в интернете видео о том, как в Охотском море туристы на небольшом катере преследуют и наезжают на гренландского кита. Об этом во вторник, 10 января, «Интерфаксу» сообщил глава регионального отдела по надзору на море Тихоокеанского морского управления Росприродназора Анатолий Бутков.

Расследование ведется по статье 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений»). По словам Буткова, в деле фигурирует одно из местных обществ с ограниченной ответственностью. Он уточнил, что в катере находились около четырех человек, а сам ролик был снят в августе.

«Это травматический шок для кита. Вероятно, были получены травмы винтом. Кроме того, все киты чувствительны к антропогенному воздействию. Август — период нагула и отдыха, кит из-за наезда мог покинуть традиционный нагульный ареал, что могло стать катастрофичным для него», — добавил Бутков.

Материалы о наезде туристического катера на кита направлены в природоохранную прокуратуру Хабаровского края. Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов рассказал, что инцидент произошел в 60 километрах от границ национального парка «Шантарские острова», передает РИА Новости.

Видео случившегося, в частности, опубликовал телеканал «360».

Местом обитания гренландского кита являются холодные воды Северного полушария, Охотское море — их южная граница. Живущая там популяция этих животных находится под угрозой исчезновения. Гренландские киты занесены в Красную книгу России.