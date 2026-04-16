90-летнюю женщину арестовали за отмывание денег

В Южной Корее арестовали пенсионерку за отмывание денег сына-наркоторговца

В Южной Корее 90-летнюю женщину арестовали за помощь сыну в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками. Об этом сообщает BBC News.

Пенсионерка, чье имя не раскрывается, в период с апреля 2020 по февраль 2022 года перевела на указанный счет около 386 миллионов вон (примерно 26 миллионов рублей), зная, что это прибыль от продажи метамфетамина. Суд Инчхона установил, что при этом она пять раз посещала сына в Камбодже, где он отбывает срок за контрабанду наркотиков, и не могла не знать о происхождении средств. Судья Ви Ын Сок подчеркнула, что действия пожилой женщины затруднили отслеживание незаконных доходов и способствовали распространению наркотиков, что делает преступление «особенно серьезным».

При вынесении приговора суд учел возраст подсудимой и отсутствие других судимостей. Власти Южной Кореи добиваются экстрадиции 60-летнего сына-наркоторговца из Камбоджи. Его дочь также привлекалась к суду за отмывание более 600 миллионов вон, но была оправдана. Прокуратура не смогла доказать, что она знала о криминальном происхождении денег.

