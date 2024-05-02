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12:40, 2 мая 2024Из жизни

Священник украл у церкви 3,6 миллиона рублей ради игры на телефоне

В США священник украл $40 тыс. у церкви ради игры в Candy Crush

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

В США под суд попал католический священник из штата Пенсильвания, который украл у своего прихода 40 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей) и потратил их на видеоигры. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

51-летний Лоуренс Козак служил в Церкви святого Томаса Мора в городе Поттстаун. В 2022 году церковный бухгалтер обнаружил «астрономическую сумму трансакций на сервисы Apple» с карт прихода. Переводы начались в сентябре 2019 года, когда Козак поступил служить в церковь.

Выяснилось, что Козак тратил деньги на бустеры в играх Candy Crush и Mario Kart, которые позволяли играть успешнее. Кроме того, священник купил за счет прихода рюкзак, планшет и набор юного химика для своей крестницы. Во время беседы с детективами Козак заявил, что уже обратился к психологу из-за своего пристрастия к играм на телефоне. При этом он отметил, что не тратил деньги на азартные игры, а всего лишь хотел получить преимущества в обычных.

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Он также якобы не знал, что тратит деньги церкви. По словам мужчины, банковские карты прихода были подключены к его телефону, так как он делал покупки по работе, а траты на игры и другие личные покупки были случайными.

Козак добавил, что «расстроен тем, что все зашло так далеко». Он сказал, что его действиям нет оправданий, кроме того, что он просто не замечал их. В четверг, 25 апреля, его официально обвинили по нескольким статьям, включая кражу.

Ранее в США осудили мужчину, который женился на десяти женщинах, разъезжая по стране и представляясь епископом. 51-летний Орландо Коулман оказался в центре скандала еще в 2021 году, когда его жена из Хьюстона, штат Техас, обнаружила, что ему поступают деньги от некой женщины из Вирджинии.

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      Никита Савин
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