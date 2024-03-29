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00:30, 29 марта 2024Из жизни

Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

Мужчина из США выдал себя за проповедника и завел 10 жен ради денег

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

В США осудили мужчину, который женился на десяти женщинах, разъезжая по стране и представляясь епископом. Об этом пишет Daily Star.

В тюрьме оказался 51-летний Орландо Коулман, который выдал себя в социальных сетях за странствующего проповедника и завел жен по всей стране. Он путешествовал по США и обманом заставлял женщин из религиозных общин выходить за него замуж, обеспечивать жильем и деньгами.

Коулман оказался в центре скандала еще в 2021 году, когда его жена из Хьюстона, штат Техас, обнаружила, что ему поступают деньги от некой женщины из Вирджинии. Американки связались, и выяснили, что обе являются супругами лжесвященника. Они обратились в полицию. В июле 2023 года Коулман признал себя виновным в двоеженстве и был приговорен к испытательному сроку.

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Однако всего через два месяца он снова женился. Позже выяснилось, что с 2019 года он сыграл свадьбы как минимум с десятью прихожанками различных церквей. Коулман представлялся пострадавшим пастором или даже епископом. Верующим женщинам льстило внимание со стороны столь высокопоставленного священника, и они соглашались выйти за него замуж и содержать его.

В марте Коулмана приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока.

Ранее в США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда дочери. Нападение произошло вечером 21 октября 2023 года и оказалось неудачным.

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      Никита Савин
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