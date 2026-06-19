Врач попросила россиян не объедаться шашлыком

Диетолог Лебедева предупредила о вреде регулярных шашлыков для здоровья

Регулярное употребление шашлыка может серьезно навредить здоровью, особенно если речь идет о жирном красном мясе, уверена доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Ее слова приводит RT.

По ее мнению, главная опасность таких шашлыков в том, что при нагревании жир плавится, капает на угли, и из-за этого возникают полициклические ароматические углеводороды, в частности бензапирен. Это сильный канцероген, который проникает в мясо, напомнила врач.

«Обугленная черная корка... также насыщена этими вредными соединениями, которые способны повреждать ДНК клеток и провоцировать развитие онкологических заболеваний, в первую очередь рака желудочно-кишечного тракта», — объяснила специалист.

При этом в жаркую погоду риски возрастают, так как ЖКТ работает медленнее и от мяса возникает дополнительная нагрузка на него, что может спровоцировать вздутие, тяжесть и нарушение пищеварения. Более того, регулярное переедание шашлыка повышает вероятность развития колоректального рака, подагры, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения печени.

«Особенно вредны большие порции по 200-300 граммов: безопасная норма жаренного на огне мяса составляет всего 70–100 граммов», — предостерегла Лебедева, напомнив также о важности выбора маринадов с небольшим количеством скрытых сахаров.

Шашлык нельзя есть тем, у кого хронический гастрит, панкреатит, желчекаменная болезнь, подагра и болезни печени, заявила врач.

Чтобы минимизировать вред, рекомендуется ограничить потребление жареного на огне мяса до одного — трех раз за лето, выбирая нежирные сорта мяса (индейка, курица, крольчатина, рыба) и натуральные маринады. К тому же, нельзя зажаривать продукт до черной корки и отказываться от гарнира в виде большого количества свежих овощей и зелени, заключила эксперт.

Ранее россиянам перечислили снижающие вред шашлыка маринады.