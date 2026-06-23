Россиянин расправился с пожилой матерью из-за замечания

В Ростовской области осудили мужчину, забившего пожилую мать из-за замечания

В Ростовской области осудили мужчину, забившего пожилую мать из-за замечания. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, 41-летний мужчина находился дома с сожительницей, где они употребляли алкогольные напитки. Конфликт начался после того, как 71-летняя мать сделала ему замечание. Она была недовольна тем, что сын не работает и злоупотребляет алкоголем.

После ссоры он набросился на женщину в подъезде. Мужчина толкнул пенсионерку, и она упала с лестницы на бетонную площадку, после чего злоумышленник стал ее преследовать и избил во дворе.

Соседи слышали крики о помощи, но в ситуацию не вмешались. Они сообщили о происходящем в экстренные службы. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии со множественными травмами, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали.

Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд определил судьбу пырнувшего таксиста отверткой в шею.