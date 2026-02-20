Молоко в России резко подорожало вопреки переизбытку

«Известия»: Средняя розничная цена молока в России выросла на 19 % в 2025 году

По итогам прошлого года средняя розничная стоимость пастеризованного молока в России увеличилась на 19 процентов в сравнении с показателем за 2024-й, до 96 рублей за литр. О заметном подорожании этого продукта сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Подобная динамика была зафиксирована вопреки переизбытку молока на складах аграриев. К концу декабря суммарные объемы стоков оценивались в 73,5 тысячи тонн — плюс 9 процентов год к году. К наращиванию запасов привело в том числе активное наращивание импорта из Белоруссии, отмечают эксперты.

Представитель компании «Логики молока» (ранее «Danone Россия») объяснил переизбыток молока в стране стагнацией спроса. В 2025 году натуральные продажи увеличились лишь на 0,4 процента. Торможение спроса было во многом обусловлено заметным подорожанием молочной продукции в рознице на фоне увеличения издержек производителей, констатировала замглавы по животноводству ГК «Агропромкомплектация» Светлана Трофимова.

О том, что россияне начали постепенно отказываться от молочной продукции на фоне ее подорожания, эксперты указывали еще во второй половине прошлого года. Падение продаж ускорилось осенью, отмечали в компании «Нильсен». В наибольшей степени тогда просела реализация ультрапастеризованного молока, а также молочных десертов, густых йогуртов и гранулированного творога.