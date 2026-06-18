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Силовые структуры
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13:45, 18 июня 2026Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по подросткам во дворе дома

В Тамбовской области задержали мужчину, стрелявшего по подросткам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Тамбовской области задержали мужчину, стрелявшего по подросткам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 16 июня 52-летний мужчина вышел из подъезда и сделал замечание подросткам на лавочке, а также попросил их уйти. Спустя некоторое время он снова вышел на улицу и нашел молодых людей, которые сразу ушли в другое место, после чего произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в их сторону. В результате один 16-летний подросток получил телесные повреждения.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что подросток открыл огонь по россиянину на стадионе.

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