20:04, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России журналист-иноагент рассказал о проклявших его друзьях

Журналист Набутов заявил, что из-за его позиции его прокляли некоторые друзья
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Юрий Машков / ТАСС

Уехавший из России журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что из-за его политической позиции от него отказались некоторые друзья. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

«Некоторое количество друзей меня прокляли, с некоторыми друзьями стало трудно общаться», — сказал Набутов. Он уточнил, что во втором случае его отношения с приятелями приобрели более формальный характер и им стало практически не о чем говорить.

В то же время, как уточнил журналист, после эмиграции из России ему удалось найти новых друзей. По словам Набутова, эти люди разделяют его мировоззрение.

Ранее комментатор также рассказал, что принял решение об отъезде из России менее чем за сутки. При этом Набутов отметил, что не любит вспоминать тот момент.

