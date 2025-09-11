Известный российский журналист-иноагент принял решение об эмиграции за считаные часы

Телеведущий Набутов заявил, что принял решение об эмиграции за считанные часы

Известный журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что принял решение об эмиграции из России за считаные часы. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

«От момента, когда стало ясно, что мы уедем, до момента, когда мы уехали, прошло часов 18, наверное», — отметил Набутов. Вместе с тем он заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности об отъезде из страны, поскольку не любит вспоминать тот момент.

В июне 2024 года стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказался снимать с Набутова статус иностранного агента. Уточнялось, что суду предоставили документы, подтверждающие, что журналист получает финансовую поддержку из-за границы.

Минюст включил Набутова в реестр иноагентов в марте 2024 года. В министерстве заявили, что журналист выступал против специальной военной операции на Украине, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.