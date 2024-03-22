Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Набутова и Скобова

Минюст включил в реестр иноагентов Кирилла Набутова и Александра Скобова

Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов Кирилла Набутова и Александра Скобова. Об этом говорится на сайте ведомства.

По сведениям Минюста, Набутов выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Журналист живет за рубежом.

В ведомстве отмечается, что Скобов выступал против СВО и отождествлял правительство России с террористической организацией. Также он участвовал в деятельности организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Ранее Минюст исключил Николая Соболева из реестра иноагентов.