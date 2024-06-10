Суд отказался снимать с известного спортивного комментатора статус иноагента

Суд отказался снимать статус иноагента с комментатора Набутова

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказался снимать статус иностранного агента с известного спортивного комментатора и журналиста Кирилла Набутова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram.

Сообщается, что суд не удовлетворил иск Набутова к Минюсту с соответствующим требованием. Отмечалось, что суду предоставили документы, подтверждающие, что журналист получает финансовую поддержку из-за границы.

В апреле стало известно, что Набутов захотел обжаловать статус иностранного агента. Он посчитал незаконным решение Минюста о внесении его в реестр.

Набутов получил статус иностранного агента в марте. Сообщалось, что журналист выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании материалов иностранных агентов. Тогда же ведомство признало иноагентом журналиста Александра Скобова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).