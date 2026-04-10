Раскрыто влияние раздельного сна на отношения

Психолог Михайлова: Раздельный сон может повысить удовлетворенность отношениями

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального развития «Secrets» Алина Михайлова рассказала, как раздельный сон влияет на отношения. Его последствия специалистка раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Сексолог отметила, что иногда совместный сон может ухудшать качество сна: движения, перевороты, храп, сопение и даже изменение температуры тела одного человека могут вызывать микропробуждения у другого. Из-за этого он не получает полноценного отдыха и просыпается разбитым, даже если спал достаточно часов.

Михайлова считает, что в этом случае раздельный сон может быть полезен: он может повысить удовлетворенность отношениями, так как она во многом зависит от качества сна, а не от факта нахождения партнеров в одной постели.

По ее словам, пары, которые попробовали раздельный сон, отмечали, что стали менее раздражительными с утра и начали меньше ссориться из-за мелочей. Также в их отношениях появилось больше нежности, интимной близости и совместных дел, а также ощущения «пространства для себя», что только укрепило их отношения.

Еще одним плюсом раздельного сна психолог назвала то, что он позволяет избежать ощущения непрерывного слияния. «Для сексуальности это важно: желание любит чуть-чуть недосягаемости и ожидания. Даже символическая дистанция (свое одеяло, своя комната) усиливает ощущение выбора, а не обязанности», — заверила специалистка.

