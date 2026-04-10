01:01, 10 апреля 2026

Раскрыто влияние раздельного сна на отношения

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального развития «Secrets» Алина Михайлова рассказала, как раздельный сон влияет на отношения. Его последствия специалистка раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Сексолог отметила, что иногда совместный сон может ухудшать качество сна: движения, перевороты, храп, сопение и даже изменение температуры тела одного человека могут вызывать микропробуждения у другого. Из-за этого он не получает полноценного отдыха и просыпается разбитым, даже если спал достаточно часов.

Михайлова считает, что в этом случае раздельный сон может быть полезен: он может повысить удовлетворенность отношениями, так как она во многом зависит от качества сна, а не от факта нахождения партнеров в одной постели.

Материалы по теме:
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

По ее словам, пары, которые попробовали раздельный сон, отмечали, что стали менее раздражительными с утра и начали меньше ссориться из-за мелочей. Также в их отношениях появилось больше нежности, интимной близости и совместных дел, а также ощущения «пространства для себя», что только укрепило их отношения.

Еще одним плюсом раздельного сна психолог назвала то, что он позволяет избежать ощущения непрерывного слияния. «Для сексуальности это важно: желание любит чуть-чуть недосягаемости и ожидания. Даже символическая дистанция (свое одеяло, своя комната) усиливает ощущение выбора, а не обязанности», — заверила специалистка.

Ранее Михайлова объяснила, почему мужчина может внезапно отказаться от секса. Одной из причин она назвала неправильную ролевую позицию женщины.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие на 32 часа. Что ответил Зеленский?

    Трамп обратился с призывом к Ирану

    В США рассказали о потоке оскорблений на встрече Трампа и генсека НАТО

    Раскрыто влияние раздельного сна на отношения

    Отец Илона Маска рассказал о тайных поездках сына в другие страны

    Польша экстренно запустила истребители из-за российского самолета над Балтикой

    Мужчина захлебнулся во время крещения в надувном бассейне

    Рабочие изнасиловали спрятавшуюся от дождя на стройке девочку

    В США назвали B-21 «победителем» операции в Иране

    Трамп жестко раскритиковал Такера Карлсона

    Все новости
