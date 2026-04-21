Россиянин получил ранение при стрельбе у пирамид в Мексике

Россиянин получил ранение при стрельбе у пирамид Теотиуакана в Мексике

Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан. Об это сообщает ТАСС.

Секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда заявил, что в результата инцидента у пирамид Теотиуакана пострадали четыре человека. Это двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка.

Ранее группа вооруженных бандитов напала на популярный у туристов бар в Мексике, устроила там стрельбу и лишила жизни десять человек. К заведению Los Cantaritos в центре города Сантьяго-де-Керетаро стрелки подъехали на машине.