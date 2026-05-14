15:06, 14 мая 2026

Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

Россиянам рассказали о росте популярности Африки среди туристов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: GoodFocused / Shutterstock / Fotodom

Россиянам рассказали о росте популярности Африки среди туристов — материк стал турхитом. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Сообщается, что континент в 2025 году принял более 80 миллионов туристов, это превышает значения 2024 года на восемь процентов. Представители туристической сферы уверены, что кризис на Ближнем Востоке стимулирует рост турпотока в страны Африки в 2026 году. Многие авиакомпании увеличивают число рейсов до Кении и ЮАР.

Отмечается, что теперь туристы едут в Африку не только ради сафари-туров. Сегодня это направление предлагает пляжный отдых, гастротуризм, путешествия по городам. Также некоторые страны стали активнее принимать у себя международные конференции и форумы. Рост турпотока происходит и из-за визовых послаблений. Подчеркивается, что это подогревает спрос.

При этом на материке существует ряд проблем: плохая транспортная доступность, дорогие перелеты внутри континента и зависимость от крупных авиаузлов. Тем не менее в индустрии Африку считают претендентом на роль одного из новых центров мирового туризма.

Ранее стало известно, что россияне обогнали китайцев, бразильцев и индийцев по поездкам в страну Африки. Речь идет о ЮАР.

