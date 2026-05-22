Названа неожиданная причина появляющихся при моргании узоров

HuffPost: Возникающие с закрытыми глазами фигуры являются галлюцинациями

Фигуры, которые люди иногда видят с закрытыми глазами, являются зрительными галлюцинациями. Неожиданную причину появления узоров при моргании назвали специалисты Кливлендской клиники в комментарии для HuffPost.

По словам экспертов, многие люди, когда закрывают глаза, замечают вспышки света, движущиеся фигуры, цветные пятна или геометрические формы. Эти явления называются фосфенами, то есть визуальными эффектами, которые возникают без источника света.

По словам специалистов, такие изображения считаются разновидностью зрительных галлюцинаций, поскольку формируются самим мозгом. Они отметили, что чаще всего подобные эффекты не представляют опасности для здоровья.

Однако иногда они могут появляться после травм головы, при заболеваниях сетчатки или неврологических нарушениях. Врачи посоветовали обратиться к специалисту, если узоры сопровождаются двоением в глазах, помутнением зрения или другими тревожными симптомами.

Ранее врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил о риске ослепнуть из-за стресса. По словам врача, сильное или хроническое эмоциональное потрясение может запустить каскад реакций, которые приводят к значительному ухудшению зрения.