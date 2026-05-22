Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 22 мая 2026Силовые структуры

Россиянин поплатился за разглашение тайной переписки возлюбленной

В Петербурге россиянин пойдет под суд за доступ к переписке бывшей возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Noyna Nanoy / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге россиянин пойдет под суд за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным следствия, в январе 41-летний нарушитель сумел получить доступ к личным сообщениям бывшей девушки в одной из социальных сетей. Ревнивец несколько месяцев читал личные сообщения, а особо пикантные моменты фиксировал с помощью скриншотов, которые затем отправлял друзьям. Когда это вскрылось, девушка обратилась в правоохранительные органы.

Теперь ревнивцу грозит штраф в 200 тысяч рублей, обязательные работы или два года лишения свободы. Решение за судом.

Ранее 46-летний россиянин случайно встретил в самолете бывшую жену и попал в полицию из-за дебоша сразу после посадки в аэропорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио высказался о планах Украины запускать БПЛА с территории стран Прибалтики

    Минюст расширил список иноагентов

    Полиция начала искать новых жертв сексуального насилия со стороны бывшего принца Эндрю

    Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета»

    Россиянам назвали способы выглядеть модно в сандалиях с носками

    Двигатель самолета с 171 пассажиром на борту загорелся при посадке в Индии

    Куривший в транспорте подросток задержан за избиение сделавшей ему замечание россиянки

    В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

    Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

    Россиянин вышел на прогулку в Башкирии и нашел редчайший меч с нефритом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok