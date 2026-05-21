Россиянин случайно встретил в самолете бывшую жену и попал в полицию сразу после посадки

46-летний россиянин случайно встретил в самолете бывшую жену и попал в полицию из-за дебоша сразу после посадки в аэропорту. Об этом сообщает «Вестник» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.

Уточняется, что борт летел из Сочи в Сургут, где проживает пассажир. Он возвращался из отпуска и увидел в самолете рядом со своим креслом экс-супругу — та оказалась его попутчицей. Во время полета бывшая пара выясняла отношения, а мужчина в ходе спора сильно напился. В итоге он начал дебоширить, нецензурно выражаться и не реагировал на замечания членов экипажа.

В Сургуте борт встретила полиция, дебошира отправили на освидетельствование. Затем ему дали проспаться в камере до утра. Россиянину назначен штраф.

