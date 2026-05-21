16:45, 21 мая 2026

Россиянин случайно встретил в самолете бывшую жену и попал в полицию сразу после посадки

Зарина Дзагоева
Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

46-летний россиянин случайно встретил в самолете бывшую жену и попал в полицию из-за дебоша сразу после посадки в аэропорту. Об этом сообщает «Вестник» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО.

Уточняется, что борт летел из Сочи в Сургут, где проживает пассажир. Он возвращался из отпуска и увидел в самолете рядом со своим креслом экс-супругу — та оказалась его попутчицей. Во время полета бывшая пара выясняла отношения, а мужчина в ходе спора сильно напился. В итоге он начал дебоширить, нецензурно выражаться и не реагировал на замечания членов экипажа.

В Сургуте борт встретила полиция, дебошира отправили на освидетельствование. Затем ему дали проспаться в камере до утра. Россиянину назначен штраф.

Ранее другой россиянин устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы до Омска, был связан скотчем и попал на видео. Уточняется, что экипажу и пассажирам для того, чтобы успокоить буйного мужчину, пришлось закрепить его в кресле.

