18:01, 12 марта 2026Путешествия

Россиянин устроил дебош на борту самолета, был связан скотчем и попал на видео

Россиянин перебрал с виски и устроил дебош на борту самолета до Омска
Елизавета Гринберг (редактор)

Россиянин устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы до Омска, был связан скотчем и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал агентства «Москва».

Уточняется, что экипажу и пассажирам для того, чтобы успокоить буйного мужчину, пришлось закрепить его в кресле скотчем до прибытия полиции. На видео показано задержание, во время которого россиянин сказал, что уже плохо помнит совершенное.

Он также честно признался правоохранителям, что собирался вернуться домой после трехмесячной вахты и перед посадкой выпил много виски. «Хочу домой и спать», — заявил мужчина. Полицейский, в свою очередь, заметил, что этого не получится в ближайшее время.

Ранее турист опоздал на свой рейс, и разнес дьюти-фри в аэропорту Афин, Греция. Инцидент попал на видео.

