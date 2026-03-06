Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

The Sun: Турист забросал пассажиров бутылками со спиртным в аэропорту Афин

Турист узнал, что опоздал на свой рейс, и разнес дьюти-фри в аэропорту Греции. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в воздушной гавани Афин. 35-летний путешественник пропустил посадку до Кипра и впал в ярость. На видео попал момент с буйным гостем греческой столицы. Он схватил бутылки со спиртным с полок в магазине и забросал ими других пассажиров.

Уточняется, что дебошир устроил акт агрессии для того, чтобы притвориться психически больным и получить бесплатную депортацию домой. «У него в кармане не было ни единого евро, даже на воду», — сказал греческий телеведущий Тасос Тергиакис.

Ранее пассажир устроил дебош в самолете со словами «вы не можете мне указывать, я англичанин». Уточняется, что авиакомпания допустила 61-летнего британца к посадке несмотря на то, что он был пьян.