Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:27, 6 марта 2026Путешествия

Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

The Sun: Турист забросал пассажиров бутылками со спиртным в аэропорту Афин
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Турист узнал, что опоздал на свой рейс, и разнес дьюти-фри в аэропорту Греции. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в воздушной гавани Афин. 35-летний путешественник пропустил посадку до Кипра и впал в ярость. На видео попал момент с буйным гостем греческой столицы. Он схватил бутылки со спиртным с полок в магазине и забросал ими других пассажиров.

Уточняется, что дебошир устроил акт агрессии для того, чтобы притвориться психически больным и получить бесплатную депортацию домой. «У него в кармане не было ни единого евро, даже на воду», — сказал греческий телеведущий Тасос Тергиакис.

Ранее пассажир устроил дебош в самолете со словами «вы не можете мне указывать, я англичанин». Уточняется, что авиакомпания допустила 61-летнего британца к посадке несмотря на то, что он был пьян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении здания в российском городе

    Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты

    Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

    КСИР раскрыл подробности удара США по школе в Иране

    Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

    Найдено неожиданное природное средство против жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok