19:05, 25 февраля 2026

Пассажир устроил дебош в самолете со словами «вы не можете мне указывать, я англичанин!»

Пассажира Ryanair арестовали на борту самолета во время посадки в Бристоле
Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Sascha Thelen / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Ryanair устроил дебош на борту самолета со словами «вы не можете мне указывать, я англичанин!». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел еще в ноябре 2025 года, однако подробности появились недавно после разбирательства в суде. 61-летний британец Стивен Блофилд летел на родину из Кракова, Польша. В аэропорту отправления он выпил несколько алкогольных напитков, но был допущен к посадке.

Во время полета мужчина начал оскорблять попутчиков. Он также игнорировал команды бортпроводников, утверждая, что он дикарь. Когда Boeing 737 приземлился в Бристоле, сотрудники полиции поднялись на борт и арестовали Блофилда. Однако мужчина продолжил вести себя агрессивно.

Мужчину обвинили в нарушении безопасности транспортных перевозок, унижении члена экипажа и в запугивании других пассажиров рейса. На первом слушании дела путешественник признал вину и был отпущен под залог. Окончательный приговор ему вынесут на следующем заседании суда 7 апреля.

Ранее россиянка устроила потасовку на борту самолета. Поводом для конфликта стало откинутое кресло попутчицы.

