Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:48, 20 февраля 2026Путешествия

Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alex Gensher / Shutterstock / Fotodom

Российская пассажирка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутой спинки кресла попутчицы. Об этом сообщает 1743.ru.

По словам недовольной путешественницы, сидевшая спереди женщина слишком сильно разложила свое сиденье, из-за чего детям было сложно проходить между креслами. Две пассажирки начали конфликтовать, а затем и вовсе развязали потасовку. Зачинщицу драки оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Не уточняется, на каком рейсе произошел инцидент, но известно, что дебоширка проживает в Ставропольском крае. При этом решение по делу вынес суд в Оренбурге.

Ранее россиянка дважды за неделю устроила дебош в аэропорту из-за того, что ее не пустили на рейс до Сочи. 8 февраля 43-летняя жительница Глазова во время прохождения досмотра в авиагавани Большое Савино начала скандалить и оскорблять сотрудников авиакомпании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok