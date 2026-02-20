Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

Российская пассажирка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутой спинки кресла попутчицы. Об этом сообщает 1743.ru.

По словам недовольной путешественницы, сидевшая спереди женщина слишком сильно разложила свое сиденье, из-за чего детям было сложно проходить между креслами. Две пассажирки начали конфликтовать, а затем и вовсе развязали потасовку. Зачинщицу драки оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Не уточняется, на каком рейсе произошел инцидент, но известно, что дебоширка проживает в Ставропольском крае. При этом решение по делу вынес суд в Оренбурге.

Ранее россиянка дважды за неделю устроила дебош в аэропорту из-за того, что ее не пустили на рейс до Сочи. 8 февраля 43-летняя жительница Глазова во время прохождения досмотра в авиагавани Большое Савино начала скандалить и оскорблять сотрудников авиакомпании.