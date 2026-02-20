Россиянин с инфарктом напал на врачей

Житель Нижегородской области, попавший в больницу с инфарктом, напал на врачей. Как стало известно порталу «NewsNN/ Нижний Новгород», россиянин сломал нос медсестре и избил врача прямо в реанимационном отделении.
По сведениям издания, сотрудники Оскского межрайонного центра получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших медика состоят в профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области. Им выплатят деньги на лечение и реабилитацию, отметило издание.
Причины агрессивного поведения пациента не раскрываются.
До этого сообщалось, что в Приморском крае задержали изрезавшего ножом фельдшера скорой помощи мужчину.
Еще раньше мигрант под воздействием наркотических веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.