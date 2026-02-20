Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 20 февраля 2026Россия

Россиянин с инфарктом напал на врачей

Нижегородец с инфарктом сломал нос медсестре и избил врача в реанимации
Майя Назарова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Житель Нижегородской области, попавший в больницу с инфарктом, напал на врачей. Как стало известно порталу «NewsNN/ Нижний Новгород», россиянин сломал нос медсестре и избил врача прямо в реанимационном отделении.

По сведениям издания, сотрудники Оскского межрайонного центра получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших медика состоят в профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области. Им выплатят деньги на лечение и реабилитацию, отметило издание.

Причины агрессивного поведения пациента не раскрываются.

До этого сообщалось, что в Приморском крае задержали изрезавшего ножом фельдшера скорой помощи мужчину.

Еще раньше мигрант под воздействием наркотических веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok