10:57, 7 октября 2025Россия

Мигрант под веществами напал на российских медиков

Мигрант под веществами напал на медиков скорой помощи в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мигрант под воздействием наркотических веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

26-летний иностранец избил фельдшера, который хотел его спасти. Пострадавший россиянин обратился больницу, после оказания медпомощи его отправили домой.

Прибывшие на место нападения сотрудники полиции задержали мигранта. Правоохранители установили, что молодой человек проживает в Петербурге с нарушением российского миграционного законодательства. Его привлекли к административной ответственности.

Также было возбуждено уголовное дело о побоях.

До этого сообщалось, что в Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. В отношении нападавших была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

